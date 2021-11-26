В Албании завели дело из-за загадочной гибели четырёх россиян в отеле
О подозреваемых и причинах трагедии албанские правоохранители пока не сообщают.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
В Албании возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырёх граждан России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры при суде первой инстанции округа Кавая.
"В ответ на запросы СМИ мы информируем, что до настоящего этапа продолжающегося расследования дела, проверку по которому проводит прокуратура, был проведён ряд следственных действий", — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что осведомлённые о происшествии лица дали свои показания. Сейчас проводится оценка доказательств.
Напомним, четверо туристов из России были найдены мёртвыми в отеле на западе Албании около 11 часов вечера 15 октября. Их тела обнаружили в сауне. Лайф публиковал имена погибших. Оказалось, что двое из них планировали устроить свадьбу после отпуска. По данным СМИ, причиной трагедии мог стать хлор в бассейне при отеле.
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