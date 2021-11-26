В Албании завели дело из-за загадочной гибели четырёх россиян в отеле

В Албании возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырёх граждан России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры при суде первой инстанции округа Кавая.

"В ответ на запросы СМИ мы информируем, что до настоящего этапа продолжающегося расследования дела, проверку по которому проводит прокуратура, был проведён ряд следственных действий", — говорится в сообщении.