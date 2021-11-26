Писатель Кивинов в юбилей раскрыл секрет популярности "Улиц разбитых фонарей"

25 ноября известному писателю, подполковнику милиции в отставке Андрею Кивинову исполнилось 60 лет. В свой юбилей автор повестей, на основе которых писались сценарии первого сезона "Улиц разбитых фонарей", порассуждал на тему популярности сериала.

"Мне кажется, секрет популярности "Улиц разбитых фонарей" раскрыт: он снимался практически как документальный фильм. Все съёмки проходили в реальной атмосфере в реальных кабинетах, потому что ни на что другое денег не было. Народ видел бедноту на экране, видел какие-то атмосферные узнаваемые вещи. И поэтому всё сложилось", — поделился Кивинов в интервью газете "Петербургский дневник".

Также автор отметил, что больше книги писать не планирует, будет работать только над сценариями. По мнению Кивинова, бумажная книга умирает, всё уходит в Интернет, где процессы ещё не отрегулированы. Сейчас Кивинов пишет для платформы в Интернете, придерживаясь криминальной тематики.

"Последнее, что начнут снимать: есть детективная интрига, это будет сериал о жизни стриптизёрши. До последнего кадра не будет понятно, кто главный гад. Его покажут на ТВ в купированном виде", — поделился писатель.