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Писатель Кивинов в юбилей раскрыл секрет популярности "Улиц разбитых фонарей"

Также он отметил, что книги больше писать не планирует. Сейчас Кивинов занимается сценариями.

26 ноября, 00:56

Кадр из сериала © КиноПоиск / "Улицы разбитых фонарей"

25 ноября известному писателю, подполковнику милиции в отставке Андрею Кивинову исполнилось 60 лет. В свой юбилей автор повестей, на основе которых писались сценарии первого сезона "Улиц разбитых фонарей", порассуждал на тему популярности сериала.

"Мне кажется, секрет популярности "Улиц разбитых фонарей" раскрыт: он снимался практически как документальный фильм. Все съёмки проходили в реальной атмосфере в реальных кабинетах, потому что ни на что другое денег не было. Народ видел бедноту на экране, видел какие-то атмосферные узнаваемые вещи. И поэтому всё сложилось", — поделился Кивинов в интервью газете "Петербургский дневник".

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Также автор отметил, что больше книги писать не планирует, будет работать только над сценариями. По мнению Кивинова, бумажная книга умирает, всё уходит в Интернет, где процессы ещё не отрегулированы. Сейчас Кивинов пишет для платформы в Интернете, придерживаясь криминальной тематики.

"Последнее, что начнут снимать: есть детективная интрига, это будет сериал о жизни стриптизёрши. До последнего кадра не будет понятно, кто главный гад. Его покажут на ТВ в купированном виде", — поделился писатель.

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Ранее Лайф рассказывал, что звёзды "Улиц разбитых фонарей" простились с режиссёром Александром Рогожкиным, снявшим первые серии сериала.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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