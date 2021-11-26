Глава ГБР Сухачев допустил допрос Зеленского по делу о срыве задержания 33 россиян
Также руководитель ведомства анонсировал допрос главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины может вызвать президента страны Владимира Зеленского на допрос по делу о срыве задержания 33 россиян в прошлом году. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев.
"Мы на протяжении нескольких дней будем вызывать господина Ермака (Глава офиса Зеленского. — Прим. Лайфа) на допрос. Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определённую информацию от правоохранительных органов… Если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента на допрос", — сказал Сухачев в эфире телеканала "1+1".
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В свою очередь, внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил в срыве операции экс-начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу.
"Господин Бурба привёз эту часть [материалов] в СБУ и говорит, давайте захватим. Там говорят, что мы не можем этого сделать, потому что у нас нет процессуальных доказательств, что эти люди виноваты... Василий Бурба 24 июля приезжает в СБУ и говорит, что у нас ничего не готово, переносим операцию, её невозможно осуществить 25 июля так, как она была спланирована", — заявил Арестович.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский лично одобрил операцию в отношении 33 россиян, которых планировалось заманить на территорию Украины и обвинить в причастности к событиям в Донбассе.
Напомним, в 2020 году в Белоруссии задержали 33 граждан России по обвинению в подготовке теракта. Никаких доказательств представлено не было. 4 августа президент страны Александр Лукашенко назвал задержанных людей боевиками, а также заявил, что якобы заслана ещё одна группа, которая должна располагаться где-то на юге страны. В тот же день Украина предложила передать ей граждан России, так как они якобы могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. В итоге в Минске поняли, что ошиблись, и отправили россиян на родину.
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