Глава ГБР Сухачев допустил допрос Зеленского по делу о срыве задержания 33 россиян

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины может вызвать президента страны Владимира Зеленского на допрос по делу о срыве задержания 33 россиян в прошлом году. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев.

"Мы на протяжении нескольких дней будем вызывать господина Ермака (Глава офиса Зеленского. — Прим. Лайфа) на допрос. Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определённую информацию от правоохранительных органов… Если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента на допрос", — сказал Сухачев в эфире телеканала "1+1".

В свою очередь, внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил в срыве операции экс-начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу.

"Господин Бурба привёз эту часть [материалов] в СБУ и говорит, давайте захватим. Там говорят, что мы не можем этого сделать, потому что у нас нет процессуальных доказательств, что эти люди виноваты... Василий Бурба 24 июля приезжает в СБУ и говорит, что у нас ничего не готово, переносим операцию, её невозможно осуществить 25 июля так, как она была спланирована", — заявил Арестович.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский лично одобрил операцию в отношении 33 россиян, которых планировалось заманить на территорию Украины и обвинить в причастности к событиям в Донбассе.