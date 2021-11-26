Глава AmCham Родзянко: Американский бизнес попросил власти США признать "Спутник V"
С 9 ноября въезд в Соединённые Штаты разрешается только привитым одним из препаратов, одобренных ВОЗ.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Американское бизнес-сообщество обратилось к властям США с просьбой признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил президент Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко в интервью газете "Известия".
"Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили Правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V", — рассказал Родзянко.
По его словам, ответ на запрос был следующим: "Пока думаем".
Правила въезда в США изменились с 9 ноября. Теперь иностранцы с неиммиграционной визой обязаны предоставлять свидетельство о полной вакцинации от коронавируса. Принимают только сертификаты о прививке препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В их число входят вакцины Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Covishield, Covaxin, Sinovac Biotech и Sinopharm.
Ранее стало известно, что инспекция ВОЗ в рамках процедуры одобрения вакцины "Спутник V" ожидается в декабре.
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