Глава Подмосковья Воробьёв сообщил о снижении преступности благодаря видеонаблюдению

Система видеонаблюдения "Безопасный регион" в Московской области помогла снизить число преступлений в местах, где расположены камеры. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил в эфире телеканала "360".

"Безопасность — это базовая ценность. Где бы ты ни находился — в кафе, в подъезде, во дворе — ты должен чувствовать себя в безопасности. Это совершенно очевидная вещь. Наша правоохранительная система, прежде всего МВД и другие органы, очень много изменила за это время", — подчеркнул Воробьёв.

По его словам, Подмосковье находится в числе лидеров в рейтинге безопасности среди регионов России. Также субъект сотрудничает в этой сфере с властями Москвы.