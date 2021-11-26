МВФ оценил потери Украины из-за "Северного потока – 2" в $1,2 млрд в год

После запуска газопровода "Северный поток – 2" Украина будет терять от транзита газа около 1,2 миллиарда долларов каждый год до 2024 года, пока действует контракт с "Газпромом". Такой прогноз даёт Международный валютный фонд (МВФ) в материалах первого пересмотра программы stand by для Украины.

По словам экспертов, за последние пять лет Незалежная в среднем получала за транзит чуть более 2,5 миллиарда долларов в год. Ожидается, что в 2021 году плата окажется примерно на 40% меньше.