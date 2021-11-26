МВФ оценил потери Украины из-за "Северного потока – 2" в $1,2 млрд в год
По словам экспертов, за последние пять лет Незалежная в среднем получала за транзит чуть более 2,5 миллиарда долларов в год. Ожидается, что в 2021 году плата окажется примерно на 40% меньше.
Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов
После запуска газопровода "Северный поток – 2" Украина будет терять от транзита газа около 1,2 миллиарда долларов каждый год до 2024 года, пока действует контракт с "Газпромом". Такой прогноз даёт Международный валютный фонд (МВФ) в материалах первого пересмотра программы stand by для Украины.
По словам экспертов, за последние пять лет Незалежная в среднем получала за транзит чуть более 2,5 миллиарда долларов в год. Ожидается, что в 2021 году плата окажется примерно на 40% меньше.
"После ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" объём газа, проходящего через Украину, может ещё больше снизиться", — отмечают эксперты.
Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что после запуска газопровода "Северный поток – 2" Киев будет терять каждый год по два миллиарда долларов.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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