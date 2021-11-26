Мужчина в чёрной маске и с автоматом перепугал жителей Петербурга. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Жительница Санкт-Петербурга сообщила в полицию о мужчине, разгуливавшем по улице с автоматом. В распоряжении Лайфа оказалось видео с ним.

По словам женщины, неизвестный в маске и с оружием зашёл в магазин на улице Тельмана. На место прибыли два экипажа полиции, однако мужчины там уже не оказалось.

Кадры с неизвестным также сняты на улице Тельмана. По словам автора ролика, затем мужчина, одетый в бушлат с нашивками anarchy, ушёл в сторону Дальневосточного проспекта. Пока не известно, настоящее ли у него было оружие или же это муляж.