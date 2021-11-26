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Мужчина в чёрной маске и с автоматом перепугал жителей Петербурга

Очевидцы вызвали полицию, однако к моменту прибытия правоохранителей неизвестный скрылся.

25 ноября, 21:42

Фото © LIFE

Мужчина в чёрной маске и с автоматом перепугал жителей Петербурга. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Жительница Санкт-Петербурга сообщила в полицию о мужчине, разгуливавшем по улице с автоматом. В распоряжении Лайфа оказалось видео с ним.

По словам женщины, неизвестный в маске и с оружием зашёл в магазин на улице Тельмана. На место прибыли два экипажа полиции, однако мужчины там уже не оказалось.

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Кадры с неизвестным также сняты на улице Тельмана. По словам автора ролика, затем мужчина, одетый в бушлат с нашивками anarchy, ушёл в сторону Дальневосточного проспекта. Пока не известно, настоящее ли у него было оружие или же это муляж.

Ранее Лайф сообщал, что полицейский в Санкт-Петербурге застрелил вооружённого мужчину. Как отметили в ГУ МВД, тот с холодным оружием пошёл на сотрудников ведомства. Огонь на поражение был открыт после предупредительного выстрела.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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