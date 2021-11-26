Глава МИД Сербии Селакович назвал историческим договор с Россией по газу
Дипломат поблагодарил "дружескую и братскую" РФ за "заботу о сербских национальных интересах и готовность помочь в ситуации, когда весь мир столкнулся с энергетическим кризисом".
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Договор президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича о поставках газа является историческим. Об этом заявил глава МИД республики Никола Селакович.
"Президент Сербии Александр Вучич достиг исторической договорённости о цене с президентом РФ Владимиром Путиным, чем ещё раз подтверждено взаимопонимание и дружеские отношения двух наших государств", — цитирует пресс-служба сербского дипведомства Селаковича.
Глава МИД добавил, что последовательная политика Белграда по соблюдению международного права и личные отношения Вучича с мировыми лидерами являются "рецептом долгосрочного развития и благополучия страны". Селакович поблагодарил "дружескую и братскую" Россию за "заботу о сербских национальных интересах и готовность помочь в ситуации, когда весь мир столкнулся с энергетическим кризисом".
Напомним, 25 ноября в Сочи состоялась встреча Путина и Вучича. Открывая переговоры, президент РФ заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Белграда развивается по всем направлениям, а прежде всего это касается экономики. По результатам переговоров Вучич отметил, что Москва на ближайшие полгода сохранила цену на газ для Белграда на уровне в 270 долларов. Политик назвал эту цену невероятной.
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