Шахтёр раскрыл возможные причины трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
По словам Виктора, о случившемся ему рассказал брат, который сам едва не стал жертвой трагедии.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Шахтёр Виктор (имя изменено) высказал своё мнение о причинах трагедии в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погибло 52 человека. В беседе с телеканалом "Звезда" мужчина рассказал, что о задымлении ему сообщил брат, который также работал в этой шахте — сам Виктор в это время был в отпуске.
"Произошёл взрыв, люди пострадали от угарного газа. Где-то произошёл хлопок метана. Только от ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть. — Прим. Лайфа) мы узнаем, где был очаг, — те, кто был в шахте, уже не расскажут. С нашего участка семь человек не вышло оттуда. Вообще, шахта проветривается, чтобы метан не скапливался. Может быть, произошло обрушение или выброс метана, может, с датчиками что-то не так. Мне о произошедшем рассказал брат — он едва не спустился в шахту", — рассказал шахтёр.
Виктор добавил, что каждый шахтёр имеет с собой самоспасатель, с помощью которого можно дышать в задымлённой шахте. Он действует определённое время и предназначен для того, чтобы дождаться спасателей либо выйти из шахты. Однако у некоторых шахтёров устройство могло не сработать, поэтому они отравились.
Напомним, инцидент произошёл утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, к нему привёл взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя.
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