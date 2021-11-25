Шахтёр раскрыл возможные причины трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Шахтёр Виктор (имя изменено) высказал своё мнение о причинах трагедии в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погибло 52 человека. В беседе с телеканалом "Звезда" мужчина рассказал, что о задымлении ему сообщил брат, который также работал в этой шахте — сам Виктор в это время был в отпуске.

"Произошёл взрыв, люди пострадали от угарного газа. Где-то произошёл хлопок метана. Только от ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть. — Прим. Лайфа) мы узнаем, где был очаг, — те, кто был в шахте, уже не расскажут. С нашего участка семь человек не вышло оттуда. Вообще, шахта проветривается, чтобы метан не скапливался. Может быть, произошло обрушение или выброс метана, может, с датчиками что-то не так. Мне о произошедшем рассказал брат — он едва не спустился в шахту", — рассказал шахтёр.