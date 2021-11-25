Власти Таганрога сообщили о критической ситуации с хранением тел умерших от ковида
Для стабилизации ситуации в патологоанатомическом бюро увеличено количество вскрытий. Администрация города рассчитывает, что это приведёт к постепенной ликвидации очереди.
Фото © Pixabay
В Таганроге Ростовской области сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
"В связи с тем, что занимаемые МБУЗ "Патологоанатомическое бюро" города Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции", — отметил представитель мэрии.
Он добавил, что в прошлом году были дополнительно приобретены холодильная камера и холодильный блок-модуль, но их оказалось недостаточно. В администрации сообщили, что для стабилизации ситуации в бюро увеличено количество вскрытий. Власти рассчитывают, что это приведёт к постепенной ликвидации очереди. Также для хранения тел умерших временно приспособлена холодильная камера, предназначенная для биопсийного материала.
Выдача тел умерших родственникам в настоящее время производится только после экспертизы и установления причины смерти. Это занимает от 10 до 14 дней после поступления тела в морг.
Управление здравоохранения Таганрога готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. Ожидается, что этот вопрос будет решён в первом квартале будущего года. Кроме того, актуальным остаётся вопрос строительства морга соответствующей площади.
Ранее главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина, доктор медицинских наук Денис Гусев заявил, что многие противники вакцинации "находятся в плену своих заблуждений". По словам медика, часто получается так, что пока человек решается на прививку, успевает заболеть и понимает, что нужно было всё же сделать укол.
Комментариев: 0