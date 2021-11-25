Власти Таганрога сообщили о критической ситуации с хранением тел умерших от ковида

В Таганроге Ростовской области сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"В связи с тем, что занимаемые МБУЗ "Патологоанатомическое бюро" города Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции", — отметил представитель мэрии.

Он добавил, что в прошлом году были дополнительно приобретены холодильная камера и холодильный блок-модуль, но их оказалось недостаточно. В администрации сообщили, что для стабилизации ситуации в бюро увеличено количество вскрытий. Власти рассчитывают, что это приведёт к постепенной ликвидации очереди. Также для хранения тел умерших временно приспособлена холодильная камера, предназначенная для биопсийного материала.

Выдача тел умерших родственникам в настоящее время производится только после экспертизы и установления причины смерти. Это занимает от 10 до 14 дней после поступления тела в морг.

Управление здравоохранения Таганрога готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. Ожидается, что этот вопрос будет решён в первом квартале будущего года. Кроме того, актуальным остаётся вопрос строительства морга соответствующей площади.