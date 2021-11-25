Зарезавшего жену и её родителей москвича отправили на принудительное лечение

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение 41-летнего жителя столицы, в марте прошлого года убившего жену и её родителей. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

"Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины выявлены изменения психики, лишившие его в период инкриминируемого ему деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — говорится в сообщении.

Напомним, тела трёх человек были обнаружены в ночь на 21 марта в квартире на Волоколамском шоссе. Сообщалось, что злоумышленник совершил преступление под действием неких препаратов. В момент убийства в квартире находились двое детей мужчины, мальчик 2012 года рождения и девочка 2018 года рождения, которые не пострадали. Лайф выяснил, что убийца работал в крупной зарубежной аудиторской компании, перед трагедией у него появилась нервозность и бессонница.