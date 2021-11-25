СМИ: В результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибло 52 человека
Среди них 46 работников предприятия и шесть горноспасателей. По словам источников, в шахте никого не осталось в живых.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
В результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области погибло 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибло 52 человека, включая горноспасателей", — сказал источник.
РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб также сообщает о гибели 52 человек.
Напомним, инцидент произошёл утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что инцидент, по предварительным данным, произошёл из-за взрыва метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя.
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