Последний забой: Почему владельцы-миллиардеры игнорировали нарушения на шахте "Листвяжная" Очередная трагедия в Кузбассе — при пожаре в шахте погибло 11 человек. В последние годы дела на предприятии идут плохо, что сказывается и на мерах безопасности. 25 ноября, 12:38 Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подтвердил гибель 11 человек при пожаре на шахте "Листвяжная" в Беловском районе. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. По его сведениям, в момент аварии в шахте находились 285 рабочих, из которых 43 человека пострадали. Их госпитализировали, четверо из них в тяжёлом состоянии, 39 получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. На данный момент поисково-спасательные работы приостановлены из-за взрывоопасной концентрации газа на одном из выемочных участков.

В опубликованном пресс-релизе администрации области говорится, что всем родственникам погибших и пострадавшим при аварии на шахте будет оказана помощь. Её формы будут определены после завершения спасательной операции по поиску горняков.

ЧП произошло утром в четверг, 25 ноября. Сообщение о задымлении и последующем взрыве в вентиляционном штреке шахты поступило в Сибирское управление Ростехнадзора в 09:08 по местному времени (05:08 мск). По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. Причиной пожара могло стать возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. К настоящему времени спасатели обследовали 18 километров участков горных выработок из 40.







В Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека"), — говорится в сообщении ведомства.

Шахта "Листвяжная" с 2011 года полностью принадлежит холдинговой компании "СДС Уголь". Её основными акционерами являлись бизнесмены Михаил Федяев и Владимир Гридин.

На сегодняшний день холдинг испытывает проблемы с деньгами, его долговая нагрузка экспертами оценивается в $1–1,5 млрд. Чтобы удержать предприятие на плаву, недавно при участии Минэнерго акционеры сумели договориться с банками-кредиторами о реструктуризации долгов. Ранее компания устроила большую распродажу своего имущества.

В 2014 году был продан Новокузнецкий ликёро-водочный завод. В 2015 году акционеры продали почти 75% железнодорожного оператора "Новотранс". В 2016 году – производителя азотных удобрений "СДС Азот". Тогда же холдинг лишился аэропорта Кемерово. В конце 2018 года партнёры избавились от "Прокопьевского угольного разреза" и обогатительной фабрики "Прокопьевскуголь".

По данным СПАРК, в 2020 году холдинг выручил без малого 6 млрд рублей, при этом чистая прибыль составила всего 14,5 млн. И сам холдинг, и его дочка — шахта "Листвяжная" — утопали в судебных исках.

"Листвяжная" оказалась ответчиком по 20 делам на сумму почти в 200 млн рублей. Всего же за последние пять лет шахта отвечала по 117 искам на сумму почти полмиллиарда рублей. Кроме этого, регулярно в компанию наведываются и судебные приставы: на сегодняшний день у "Листвяжной" более 200 завершённых исполнительных производств на сумму почти 20 млн рублей и ещё пять текущих.

Весной 2021 года здесь прошла проверка Сибирского управления Ростехнадзора, инспекторы обнаружили на "Листвяжной" 139 нарушений, в том числе касающихся датчиков обнаружения возникновения пожара и вентиляционных устройств. Тогда к административной ответственности привлекли как само юрлицо, так и более 20 должностных лиц и сотрудников.

В 2004 году на шахте уже была крупная трагедия: при взрыве метана погибли 13 человек. Тогда выяснилось, что шахта плохо проветривалась. К условным срокам приговорили 9 инженерно-технических работников шахты.

Кстати, судя по публикуемым вакансиям, платят на шахте не очень: из 81 размещённой в этом году вакансии, по 38 предлагают оплату до 20 тыс. рублей, и лишь 11 вакансий оплачиваются в размере 50 тыс. и выше.

Фото © СПАРК

В начале этого года появились сообщения, что Федяев выкупил долю Гридина и сейчас является практически единоличным владельцем "СДС Уголь" — в его собственности якобы 95% предприятия. Ещё пять процентов принадлежит некоему юридическому лицу.

При этом ходатайство о покупке 47,5% акций СДС в ФАС поступило ещё в январе 2019 года, однако о завершении сделки не сообщалось.

59-летний Михаил Федяев считается одним из самых богатых бизнесменов России — в 2012 году он занимал 95-е место в рейтинге журнала Forbes с состоянием в $1 млрд. Правда, в 2019 году журнал оценил капитал Федяева скоромнее — коммерсант оказался на 173-м месте с состоянием $600 млн.

Эксперты считают, что своим положением и Федяев, и Гридин обязаны бывшему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, ушедшему с поста в 2018 году после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". После этого Владимир Гридин, видимо, решил продать свою долю и, как утверждали злые языки, "засобирался на пенсию".

Авторы Евгений Кузнецов