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Одни находили нарушения, другие гнали шахтёров на смерть: кто ответит за трагедию на "Листвяжной"

На шахте "Листвяжная" погиб 51 человек — шахтёры и спасатели. Только в 2021 году на предприятии нашли почти тысячу нарушений, но Ростехнадзор не реагировал. Уже возбуждены уголовные дела.

26 ноября, 14:52
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

На этот момент погибшим на "Листвяжной" значится 51 человек — 46 шахтёров и 5 спасателей. Один из спасателей, которого также считали погибшим, оказался жив. Это 51-летний Александр Заковряшин, помощник командира взвода. У него состояние средней степени тяжести: отравление угарным газом и переохлаждение. Его доставили в больницу в Ленинск-Кузнецком.

Горноспасательные работы в шахте продолжаются. Ранее они приостанавливались из-за большой загазованности шахты и опасности новых взрывов.

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

В больницах до сих пор находятся 38 шахтёров, а также 11 горноспасателей. У одного из них черепно-мозговая травма, 10 человек отравились угарным газом.

Во время встречи с родственниками шахтёров заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин отметил, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело, по которому правоохранители уже задержали пять человек: это 47-летний директор шахты Сергей Махраков, его 59-летний первый заместитель Андрей Молоствов, 36-летний начальник участка № 4 Сергей Герасименок и два инспектора Ростехнадзора, проводившие проверку на шахте неделю назад и не выявившие нарушений.

Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц), — сообщили Лайфу в региональном СК.

Спасённый помощник командира взвода 51-летний Александр Заковряшин. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Спасённый помощник командира взвода 51-летний Александр Заковряшин. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ситуацию на шахте также прокомментировал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. Он сообщил, что за 2021 год на предприятии было выявлено более 900 нарушений.

Девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше четырёх миллионов рублей. До сегодняшнего дня гибель рабочего последний раз произошла в январе 2017 года, — написал он в своём телеграм-канале.

Родственники шахтёров утверждают, что содержание метана в штреке уже давно зашкаливало, но на это никто не обращал внимания. По их словам, шахтёров фактически заставляли спускаться в опасную шахту. За отказ выходить на работу от начальства поступали угрозы. Например, в этом случае руководители предприятия грозились закрыть допуск в шахту.

Видео © SHOT

Идите ищите другую работу. А потом ещё сделают запись такую, что на другую шахту ты уже не устроишься. Если устраиваться на другую шахту, она ещё опаснее этой... Ну а что делать? Нужно семью кормить, — рассказал телеграм-каналу SHOT один из сотрудников предприятия — Александр.

Поэтому работники замазывали личные датчики содержания метана грязью или промывали водой, чтобы они не пищали, и продолжали добычу. А на днях, по словам Инны Пиялковой, вдовы одного из горняков, в шахте случился первый небольшой пожар. Тогда его удалось потушить силами самих шахтёров. В этот раз чуда не произошло.

По версии следователей, трагедия произошла из-за того, что руководство шахты "допустило нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Это привело к газодинамическому явлению, в результате которого началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, из-за чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись.

Фото © СПАРК

Фото © СПАРК

По данным Единого реестра надзорных предприятий, в 2021 году шахту проверяли девять раз: Ростехнадзор, Роструд, Россельхознадзор и МЧС, однако взрыв на "Листвяжной" вызывает вопросы о компетентности проверяющих организаций.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Как стало известно Лайфу, Сибирское управление провело внутреннюю проверку Беловского территориального отдела в апреле 2021 года — в то же время, когда беловские инспекторы проверяли "Листвяжную", нашли 139 нарушений и отчитались, что все они были устранены в тот же день. Главным проверяющим от Сибирского управления был заместитель руководителя Михаил Сербинович. Нарушений у коллег он не нашёл.

Следственный комитет уже провёл выемку документов в Сибирском управлении и допросил начальника отдела горного надзора за добычей полезных ископаемых Вадима Шаимова. Следователей заинтересовало, каким образом настолько серьёзные нарушения промышленной безопасности были устранены на месте за столь короткое время и почему это никого в Ростехнадзоре не насторожило.

Михаил Сербинович. Фото © Ростехнадзор / Сибирское управление

Михаил Сербинович. Фото © Ростехнадзор / Сибирское управление

Только в ноябре 2021 года в Кузбассе кроме "Листвяжной" произошли как минимум четыре крупные аварии на шахтах различных предприятий. 3 ноября из-за задымления шахты "Байкаимская" компании "Кузбассразрезуголь" эвакуировали 60 горняков. 5 ноября произошло задымление на шахте "Таштагольская", принадлежащей АО "Евразруда". 16 ноября произошло задымление на шахте "Алардинская" Распадской угольной компании. В общей сложности здесь эвакуировали 260 человек. Во всех случаях пострадавших не было.

Последний забой: Почему владельцы-миллиардеры игнорировали нарушения на шахте "Листвяжная"

Последний забой: Почему владельцы-миллиардеры игнорировали нарушения на шахте "Листвяжная"

Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Дарья Гольдман
Дарья Гольдман

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