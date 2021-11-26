Одни находили нарушения, другие гнали шахтёров на смерть: кто ответит за трагедию на "Листвяжной" На шахте "Листвяжная" погиб 51 человек — шахтёры и спасатели. Только в 2021 году на предприятии нашли почти тысячу нарушений, но Ростехнадзор не реагировал. Уже возбуждены уголовные дела. 26 ноября, 14:52 Фото © Sean Gallup / Getty Images

На этот момент погибшим на "Листвяжной" значится 51 человек — 46 шахтёров и 5 спасателей. Один из спасателей, которого также считали погибшим, оказался жив. Это 51-летний Александр Заковряшин, помощник командира взвода. У него состояние средней степени тяжести: отравление угарным газом и переохлаждение. Его доставили в больницу в Ленинск-Кузнецком.

Горноспасательные работы в шахте продолжаются. Ранее они приостанавливались из-за большой загазованности шахты и опасности новых взрывов.

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

В больницах до сих пор находятся 38 шахтёров, а также 11 горноспасателей. У одного из них черепно-мозговая травма, 10 человек отравились угарным газом.

Во время встречи с родственниками шахтёров заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин отметил, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело, по которому правоохранители уже задержали пять человек: это 47-летний директор шахты Сергей Махраков, его 59-летний первый заместитель Андрей Молоствов, 36-летний начальник участка № 4 Сергей Герасименок и два инспектора Ростехнадзора, проводившие проверку на шахте неделю назад и не выявившие нарушений.

— Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц), — сообщили Лайфу в региональном СК.

Спасённый помощник командира взвода 51-летний Александр Заковряшин. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ситуацию на шахте также прокомментировал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. Он сообщил, что за 2021 год на предприятии было выявлено более 900 нарушений.

— Девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше четырёх миллионов рублей. До сегодняшнего дня гибель рабочего последний раз произошла в январе 2017 года, — написал он в своём телеграм-канале.

Родственники шахтёров утверждают, что содержание метана в штреке уже давно зашкаливало, но на это никто не обращал внимания. По их словам, шахтёров фактически заставляли спускаться в опасную шахту. За отказ выходить на работу от начальства поступали угрозы. Например, в этом случае руководители предприятия грозились закрыть допуск в шахту.

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— Идите ищите другую работу. А потом ещё сделают запись такую, что на другую шахту ты уже не устроишься. Если устраиваться на другую шахту, она ещё опаснее этой... Ну а что делать? Нужно семью кормить, — рассказал телеграм-каналу SHOT один из сотрудников предприятия — Александр.

Поэтому работники замазывали личные датчики содержания метана грязью или промывали водой, чтобы они не пищали, и продолжали добычу. А на днях, по словам Инны Пиялковой, вдовы одного из горняков, в шахте случился первый небольшой пожар. Тогда его удалось потушить силами самих шахтёров. В этот раз чуда не произошло.

По версии следователей, трагедия произошла из-за того, что руководство шахты "допустило нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Это привело к газодинамическому явлению, в результате которого началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, из-за чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись.

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По данным Единого реестра надзорных предприятий, в 2021 году шахту проверяли девять раз: Ростехнадзор, Роструд, Россельхознадзор и МЧС, однако взрыв на "Листвяжной" вызывает вопросы о компетентности проверяющих организаций.

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Как стало известно Лайфу, Сибирское управление провело внутреннюю проверку Беловского территориального отдела в апреле 2021 года — в то же время, когда беловские инспекторы проверяли "Листвяжную", нашли 139 нарушений и отчитались, что все они были устранены в тот же день. Главным проверяющим от Сибирского управления был заместитель руководителя Михаил Сербинович. Нарушений у коллег он не нашёл.

Следственный комитет уже провёл выемку документов в Сибирском управлении и допросил начальника отдела горного надзора за добычей полезных ископаемых Вадима Шаимова. Следователей заинтересовало, каким образом настолько серьёзные нарушения промышленной безопасности были устранены на месте за столь короткое время и почему это никого в Ростехнадзоре не насторожило.

Михаил Сербинович. Фото © Ростехнадзор / Сибирское управление

Только в ноябре 2021 года в Кузбассе кроме "Листвяжной" произошли как минимум четыре крупные аварии на шахтах различных предприятий. 3 ноября из-за задымления шахты "Байкаимская" компании "Кузбассразрезуголь" эвакуировали 60 горняков. 5 ноября произошло задымление на шахте "Таштагольская", принадлежащей АО "Евразруда". 16 ноября произошло задымление на шахте "Алардинская" Распадской угольной компании. В общей сложности здесь эвакуировали 260 человек. Во всех случаях пострадавших не было.