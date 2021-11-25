В Парагвае разбился военный вертолёт, три человека погибли

Вертолёт Военно-воздушных сил Парагвая разбился во время выполнения тренировочного полёта. В пресс-службе военно-воздушных сил республики сообщили, что в результате крушения погибли трое военнослужащих.

"25 ноября примерно в 08:00 (14:00 мск) воздушное судно <…>, выполнявшее тренировочный полёт, потерпело крушение на территории воздушной базы", — говорится в сообщении.