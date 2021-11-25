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В Парагвае разбился военный вертолёт, три человека погибли

Несчастный случай произошёл на территории военно-воздушной базы. Причины происшествия пока не установлены.

25 ноября, 19:13
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PCazador2021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@PCazador2021</a></p>

Фото © Twitter / @PCazador2021

Вертолёт Военно-воздушных сил Парагвая разбился во время выполнения тренировочного полёта. В пресс-службе военно-воздушных сил республики сообщили, что в результате крушения погибли трое военнослужащих.

"25 ноября примерно в 08:00 (14:00 мск) воздушное судно <…>, выполнявшее тренировочный полёт, потерпело крушение на территории воздушной базы", — говорится в сообщении.

На борту вертолёта находились четверо военнослужащих. Выживший механик был доставлен в больницу, сейчас его состояние оценивается как критическое. Причины происшествия пока не установлены.

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Ранее Лайф писал, что у побережья Калифорнии разбился американский военный вертолёт. Многоцелевой MH-60S вылетел с авианосца, а упал примерно в 110 километрах от Сан-Диего. Позднее одного члена экипажа разбившегося вертолёта удалось спасти. Пятеро членов экипажа были объявлены погибшими.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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