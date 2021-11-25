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Президента Чехии Земана госпитализировали с ковидом

Несколько дней назад политику сделали третью прививку от коронавируса.

25 ноября, 19:00
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/prezidentcr/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Miloš Zeman</a></p>

Фото © Facebook / Miloš Zeman

Президент Чехии Милош Земан, который сегодня был выписан из Центрального военного госпиталя в Праге, заразился коронавирусной инфекцией и возвращается в медучреждение, сообщило Чешское ТВ.

"У Земана обнаружен коронавирус, при этом он не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября по 25 ноября. Несколько дней назад Земану была сделана третья прививка от ковида", — говорится в сообщении.

Земан лечился в госпитале в связи с тяжёлым хроническим заболеванием и сам настоял на том, чтобы его выписали.

В Чехии не увидели оснований для лишения Земана президентских полномочий

В Чехии не увидели оснований для лишения Земана президентских полномочий

О том, что президент Чехии Милош Земан попал в больницу, Лайф сообщал 10 октября. Тогда отмечалось, что у него невропатия ног. Из-за этой болезни Милошу Земану недавно пришлось переместиться в инвалидное кресло. Среди других недугов (с которыми политик обращался к врачам в последние годы) — слабый слух, пониженное артериальное давление и диабет. В связи с этим в Сенате Чехии захотели лишить Земана президентских полномочий.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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