Президента Чехии Земана госпитализировали с ковидом

Президент Чехии Милош Земан, который сегодня был выписан из Центрального военного госпиталя в Праге, заразился коронавирусной инфекцией и возвращается в медучреждение, сообщило Чешское ТВ.

"У Земана обнаружен коронавирус, при этом он не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября по 25 ноября. Несколько дней назад Земану была сделана третья прививка от ковида", — говорится в сообщении.

Земан лечился в госпитале в связи с тяжёлым хроническим заболеванием и сам настоял на том, чтобы его выписали.