ВОЗ созывает срочную встречу из-за "самого опасного" штамма ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила созвать чрезвычайную встречу для обсуждения нового штамма ковида, который, по оценке учёных, может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей. Об этом сообщает Financial Times.

Встреча намечена на 26 ноября. На ней представители организации планируют обсудить, насколько вакцинация защищает от обнаруженного в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и Ботсване штамма, а также возможные способы лечения болезни в этом случае.

"Этот вариант имеет большое количество мутаций. И обеспокоенность заключается в том, что, когда у вас так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса", — сказала технический руководитель ВОЗ по реагированию на коронавирус Мария Ван Керкхове.