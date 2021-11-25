В Астрахани задержали мужчину, избившего девушек в кафе

В Астрахани полицейские задержали мужчину, напавшего на посетительниц кафе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

"Полицией опрошены очевидцы и изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Против 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.