В Астрахани задержали мужчину, избившего девушек в кафе
Злоумышленник заключён под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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В Астрахани полицейские задержали мужчину, напавшего на посетительниц кафе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
"Полицией опрошены очевидцы и изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Против 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Кирове таксист залил перцовкой и избил бездомного. Спустя какое-то время прохожие вызвали скорую помощь и пострадавшего увезли в больницу. К слову, писать заявление на обидчика попрошайка отказался.
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