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В Астрахани задержали мужчину, избившего девушек в кафе

Злоумышленник заключён под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

25 ноября, 19:35

Фото © Pixabay

В Астрахани полицейские задержали мужчину, напавшего на посетительниц кафе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

"Полицией опрошены очевидцы и изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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