"Локомотив" проиграл "Лацио" и выбыл из борьбы в Лиге Европы

Московский "Локомотив" на своём поле разгромно уступил римскому "Лацио" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы и лишился шансов на выход в решающие игры турнира.

Главной потерей железнодорожников стало отсутствие Гильерме. Однако появление в воротах 17-летнего Худякова никак не сказалось, по крайней мере до перерыва. Во втором тайме римляне существенно добавили и сумели трижды забить. Сначала Иммобиле дважды был точен с пенальти, а в конце игры Педро ударом со средней забил третий мяч в ворота москвичей.