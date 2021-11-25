"Локомотив" проиграл "Лацио" и выбыл из борьбы в Лиге Европы
Команда Маркуса Гисдоля, впрочем, сохраняет шансы на попадание в Лигу конференций.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" на своём поле разгромно уступил римскому "Лацио" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы и лишился шансов на выход в решающие игры турнира.
Главной потерей железнодорожников стало отсутствие Гильерме. Однако появление в воротах 17-летнего Худякова никак не сказалось, по крайней мере до перерыва. Во втором тайме римляне существенно добавили и сумели трижды забить. Сначала Иммобиле дважды был точен с пенальти, а в конце игры Педро ударом со средней забил третий мяч в ворота москвичей.
Таким образом, "Лацио" на пару с "Галатасараем" обеспечили себе выход из группы в плей-офф Лиги Европы. "Локомотив" сохраняет шансы на продолжение еврокубковой кампании в Лиге конференций. Для этого в последнем туре команде Маркуса Гисдоля нужно будет обыграть на выезде "Марсель".
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