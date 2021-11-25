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"Локомотив" проиграл "Лацио" и выбыл из борьбы в Лиге Европы

Команда Маркуса Гисдоля, впрочем, сохраняет шансы на попадание в Лигу конференций.

25 ноября, 19:38

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" на своём поле разгромно уступил римскому "Лацио" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы и лишился шансов на выход в решающие игры турнира.

Главной потерей железнодорожников стало отсутствие Гильерме. Однако появление в воротах 17-летнего Худякова никак не сказалось, по крайней мере до перерыва. Во втором тайме римляне существенно добавили и сумели трижды забить. Сначала Иммобиле дважды был точен с пенальти, а в конце игры Педро ударом со средней забил третий мяч в ворота москвичей.

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Таким образом, "Лацио" на пару с "Галатасараем" обеспечили себе выход из группы в плей-офф Лиги Европы. "Локомотив" сохраняет шансы на продолжение еврокубковой кампании в Лиге конференций. Для этого в последнем туре команде Маркуса Гисдоля нужно будет обыграть на выезде "Марсель".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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