Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о субтропическом тепле

Осень в Москве закончится субтропическим теплом и ливнем, 30 ноября выпадет 30% месячной нормы осадков, а температура воздуха поднимется до плюс семи градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Средняя температура уходящей осени в Москве и Центральной России пока лишь символически (на 0,3 градуса) превышает многолетнюю статистику, но сезон, по всей видимости, закроется аномальным, а, возможно, и рекордным теплом. К концу месяца теплое дыхание Атлантики усилится субтропическим воздухом восточного Средиземноморья с аномально высоким температурным фоном на 8-10 градусов теплее нормы, что соответствует климатическим показателями полуторамесячной давности", - приводит слова Тишковца РИА "Новости".

Синоптик добавил, что температура будет постепенно увеличиваться, а 30 ноября достигнет максимума. В этот день столбики термометров в столице будут колебаться от +4 до +6, по области от +2 до +7. Таким образом будет побит и дневной, и ночной рекорд температуры для этого дня. Согласно метеостатистике, с 1948 года самая тёплая ночь в столице 30 ноября наблюдалась в 2006 году — +4,4 градуса. Дневной рекорд температуры был зафиксирован в 1974 году – +5,8.

По словам Тишковца, такая аномально тёплая погода будет сопровождаться обложными и интенсивными дождями с общим количеством осадков до 15-20 миллиметров. Атмосферное давление значительно понизится, и составит 721 миллиметр ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормы.