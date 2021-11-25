Власти Беловского округа Кузбасса подтвердили гибель 52 человек на шахте "Листвяжная"

В Администрации Беловского городского округа подтвердили, что в результате ЧП на шахте "Листвяжная" погибло 52 человека.

"Да, погибло 52 человека. Погибшие задохнулись угарным газом", — приводит его слова "Интерфакс".

Представитель администрации уточнил, что среди жертв ЧП 46 рабочих и шесть спасателей.