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Власти Беловского округа Кузбасса подтвердили гибель 52 человек на шахте "Листвяжная"

46 горняков и шесть горноспасателей задохнулись угарным газом, сообщил представитель администрации.

25 ноября, 20:22

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

В Администрации Беловского городского округа подтвердили, что в результате ЧП на шахте "Листвяжная" погибло 52 человека.

"Да, погибло 52 человека. Погибшие задохнулись угарным газом", — приводит его слова "Интерфакс".

Представитель администрации уточнил, что среди жертв ЧП 46 рабочих и шесть спасателей.

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Ранее СМИ сообщили, что в шахте никого не осталось в живых.

Напомним, инцидент произошёл утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что инцидент, по предварительным данным, произошёл из-за взрыва метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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