Власти Беловского округа Кузбасса подтвердили гибель 52 человек на шахте "Листвяжная"
46 горняков и шесть горноспасателей задохнулись угарным газом, сообщил представитель администрации.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
В Администрации Беловского городского округа подтвердили, что в результате ЧП на шахте "Листвяжная" погибло 52 человека.
"Да, погибло 52 человека. Погибшие задохнулись угарным газом", — приводит его слова "Интерфакс".
Представитель администрации уточнил, что среди жертв ЧП 46 рабочих и шесть спасателей.
Ранее СМИ сообщили, что в шахте никого не осталось в живых.
Напомним, инцидент произошёл утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что инцидент, по предварительным данным, произошёл из-за взрыва метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя.
Комментариев: 0