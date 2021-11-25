Трёх жителей Татарстана задержали по подозрению в участии в экстремистской организации

В Татарстане трое местных жителей 1982, 1993 и 1999 года рождения задержаны по подозрению в "организации и участии в деятельности экстремистской организации". Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"По версии следствия, двое подозреваемых, являясь приверженцами международного религиозного объединения "Нурджулар"*, признанного экстремистским, деятельность которого решением Верховного суда Российской Федерации запрещена, в 2020–2021 годах организовали в городе Набережные Челны ячейку данного объединения, привлекали в него новых участников, хранили соответствующую литературу", — говорится в сообщении.

Третий задержанный принимал активное участие в деятельности ячейки. Подозреваемые причастность к совершению преступления не признали. Один из них уже заключён под стражу. В отношении остальных следствие обратилось в суд с аналогичными ходатайствами.

Ранее суд приговорил к 21 году Хушкадама Солихова, который создал законспирированную ячейку террористической организации ИГИЛ* для совершения терактов в Москве. В ходе следствия у членов группировки было изъято большое количество оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства.