"Работали в метан, в газ работали": Экс-сотрудник шахты "Листвяжная" в Кузбассе рассказал об угрозах начальства
По словам Александра, зарплата у шахтёров совсем небольшая — 40–50 тысяч рублей.
Кадр видео © Telegram / SHOT
Экс-сотрудник шахты "Листвяжная" в Кузбассе рассказал об угрозах начальства. Видео © Telegram / SHOT
Бывший сотрудник шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошло ЧП, рассказал телеграм-каналу SHOT, в каких условиях приходилось трудиться шахтёрам.
По словам Александра, шахтёров часто заставляли выходить на работу "и в метан, и в газ". При этом платили рабочим всего 40–50 тысяч рублей. От начальства не раз поступали угрозы. Например, руководители предприятия грозились закрыть допуск в шахту в случае отказа от выхода.
"Идите, ищите другую работу". А потом ещё сделают запись такую, что на другую шахту ты уже не устроишься. Если устраиваться на другую шахту, она ещё опаснее этой... Ну а что делать? Нужно семью кормить", — рассказал Александр.
Напомним, инцидент на шахте "Листвяжная" произошёл утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, к нему привёл взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. С начала года Ростехнадзор выявил на предприятии 139 нарушений.
Комментариев: 0