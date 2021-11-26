Экс-сотрудник шахты "Листвяжная" в Кузбассе рассказал об угрозах начальства. Видео © Telegram / SHOT

Бывший сотрудник шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошло ЧП, рассказал телеграм-каналу SHOT, в каких условиях приходилось трудиться шахтёрам.

По словам Александра, шахтёров часто заставляли выходить на работу "и в метан, и в газ". При этом платили рабочим всего 40–50 тысяч рублей. От начальства не раз поступали угрозы. Например, руководители предприятия грозились закрыть допуск в шахту в случае отказа от выхода.