Мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше

Мигранты устроили бунт в Польше в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание в республике иностранцев. Инцидент произошёл в местности Венджин в Любушском воеводстве.

"Ситуация напряжённая, но под контролем. Ведутся переговоры с целью успокоить выведенных из себя иностранцев, но, принимая во внимание их темперамент, это непросто. Центр хорошо защищён и окружён несколькими заборами. Ни один из них не был пересечён", — цитирует Польское агентство печати пресс-секретаря регионального отделения пограничной охраны страны Иоанну Конечняк.

По её словам, около сотни мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, при этом скандируя Freedom ("Свободу") и другие лозунги о том, как они хотят попасть в Германию. Нелегалы попытались сломать забор. Пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская сообщила, что у мигрантов нет оружия, но они используют мебель и другие предметы, которые есть на территории центра. На место происшествия прибыли дополнительные силы пограничников, полиция и пожарные.

Всего в центре находится 604 мужчины, из которых 358 — граждане Ирака. Также там содержатся граждане Афганистана и других стран.