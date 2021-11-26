Эксперты ЭИСИ обсудили кадровый и идейный кризис в КПРФ на фоне скандала с Рашкиным

Эксперты ЭИСИ на круглом столе обсудили причины кадрового и идейного кризиса КПРФ и то, как последние скандалы отразятся на восприятии партии избирателями.

По словам политолога, политического обозревателя радиостанции "Говорит Москва" Александра Асафова, партия последние годы выбирала для своей повестки популярные и популистские темы, например отмену пенсионной реформы. Но острота тем теряется, электорат партии уходит, ей нужны новые избиратели. Поэтому новой "идеологической" программой КПРФ стала антиковидная повестка, доведённая до абсурда.

"Идеологически партия создала свою отдельную реальность, которая не пересекается с действительностью. В этой информационной реальности она и живёт. Когда ты радикально критикуешь меры, ты не можешь остановиться и сказать своим сторонникам, что вчера меры были плохие, а сегодня они уже хорошие. Критиковать уже нужно до конца", — отметил Асафов.

По словам политолога, КПРФ, защищая своего депутата Валерия Рашкина в скандале, связанном с убийством лося, снова создаёт "собственную реальность". И сравнивает эту ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова. Асафов считает, что любая другая партия повела бы себя иначе.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов подчеркнул, что левая повестка сегодня "зелёная", экологическая и связана с проблемами устойчивого развития. По всему миру левые выступают против охоты ради развлечения. Охота — идеологически несовместима со сферой интересов электората левых партий, отметил политолог.

"Нынешнее КПРФ — это не столько левая, сколько правоконсервативная партия. Партия начальников, которые черпают образцы из прошлого, которым не чужды аристократические, дорогие развлечения. Называются они коммунистами по ошибке. Я очень надеюсь, что звание наиболее успешной левой коммунистической партии заберёт новая политическая сила. То, что сегодня из себя представляет КПРФ, ни к левой идее, ни к левой идеологии никакого отношения не имеет", — заметил Кузнецов.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что КПРФ находится в данный момент в "мировоззренческом тупике" и дело не только в Рашкине. Он напомнил, что партия называет себя наследием КПСС, но никакого марксизма там уже давно нет, считает политолог.

"В 1996 году был важный момент для коммунистов, когда Зюганов договорился с администрацией президента отказаться отстаивать тот результат, который он получил на выборах в 1996 году. Они этим до сих пор гордятся, хотя я не знаю, чем тут гордиться. Они приняли на себя комфортную роль условной оппозиции. Деградируя за счёт такой инерционной позиции, они превратились в то, во что они превратились. Никаких марксистских идей, в которые они сами верят, там нет", — сказал Мартынов.

Политолог Анна Фёдорова высказала мнение о взаимодействии КПРФ с антиваксерами. Эксперт отметила, что в кризисные времена происходит актуализация самых иррациональных слухов, люди начинают бояться невообразимых вещей. В ковидное время тоже произошла такая актуализация архаических элементов.

"КПРФ фактически превратилась в машину по производству фейков о тех самых иррациональных мифах. Люди им верят, ведь целая политическая партия подтверждает их страхи. Такое паразитирование на человеческих страхах — самое худшее, что может быть. Это не позиция зрелых политиков. Фактически они работают не на объединение, а на раскол общества", — заявила Фёдорова.

Доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей Шмидт в связи с ситуацией с Рашкиным напомнил о бывшем губернаторе Приангарья Сергее Левченко, который убил спящего медведя. Эксперт полагает, что КПРФ будет искать выходы на создание культа нового мученика Валерия Рашкина, поскольку в Иркутской области культ персонального мученичества коммунистами, который был у Сергея Левченко, созидается прямо на глазах.