Иммунолог Жемчугов назвал преимущество назальной вакцины от ковида

Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил назальную вакцину от коронавируса, в испытаниях которой принял участие президент России Владимир Путин.

"Все вакцины могут применяться в различных лекарственных формах: инъекция, аэрозоль, порошок, мазь, таблетки, смеси, даже пластырь, пропитанный действующим веществом", — сказал специалист в беседе с радио "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что важно выбрать ту форму, которая несёт наименьшее число рисков и травм. С этой точки зрения аэрозоль как раз безопаснее. Также Жемчугов подчеркнул, что называть этот препарат аэрозольным не совсем правильно, ведь при вдохе часть вещества попадает в лёгкие. Он уточнил, что речь идёт об аэрогенной вакцине.