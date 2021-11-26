Иммунолог Жемчугов назвал преимущество назальной вакцины от ковида
По словам эксперта, этот препарат правильно называть аэрогенной вакциной, так как при вдохе часть вещества попадает в лёгкие.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил назальную вакцину от коронавируса, в испытаниях которой принял участие президент России Владимир Путин.
"Все вакцины могут применяться в различных лекарственных формах: инъекция, аэрозоль, порошок, мазь, таблетки, смеси, даже пластырь, пропитанный действующим веществом", — сказал специалист в беседе с радио "Комсомольская правда".
Эксперт отметил, что важно выбрать ту форму, которая несёт наименьшее число рисков и травм. С этой точки зрения аэрозоль как раз безопаснее. Также Жемчугов подчеркнул, что называть этот препарат аэрозольным не совсем правильно, ведь при вдохе часть вещества попадает в лёгкие. Он уточнил, что речь идёт об аэрогенной вакцине.
"И это совсем другая история: это создание местного иммунитета в бронхах, лёгких. Это очень "тонкое" место в организме, и требуется очень высокое качество самого препарата", — добавил иммунолог.
Напомним, в конце октября стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург прежде сообщал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывают две назальные вакцины.
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