Гинцбург заявил, что у назальной вакцины не нашли побочных эффектов
Российским учёным потребуется некоторое время, чтобы убедиться в эффективности нового препарата.
Фото © "Спутник V"
У новой российской вакцины от коронавируса, вводимой через нос, не обнаружено побочных эффектов. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.
Учёный добавил, что нужно дополнительное время, чтобы проверить эффективность нового препарата.
Как рассказывал Лайф, о том, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V", стало известно в конце октября. Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывают две назальные вакцины.
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