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Гинцбург заявил, что у назальной вакцины не нашли побочных эффектов

Российским учёным потребуется некоторое время, чтобы убедиться в эффективности нового препарата.

24 ноября, 21:35

Фото © "Спутник V"

У новой российской вакцины от коронавируса, вводимой через нос, не обнаружено побочных эффектов. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Учёный добавил, что нужно дополнительное время, чтобы проверить эффективность нового препарата.

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Как рассказывал Лайф, о том, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V", стало известно в конце октября. Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывают две назальные вакцины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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