Гинцбург заявил, что у назальной вакцины не нашли побочных эффектов

У новой российской вакцины от коронавируса, вводимой через нос, не обнаружено побочных эффектов. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.