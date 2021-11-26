Руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван-чай" Элина Жгутова в беседе с Лайфом прокомментировала обращение центра к генпрокурору с просьбой привлечь к ответственности рэпершу Инстасамку (настоящее имя Дарья Зотеева) и её парня. Жгутова отметила, что удивляться нужно не заявлению общественников, а тому, что подобные люди ещё на свободе.

"Мне кажется, любому нормальному человеку понятно, что эти люди — как сущности из преисподней — вылезли и начали что-то ртом делать. Мне достаточно собственного интеллекта, чтобы понять, что это такое. Но мы получаем достаточно много писем, и мы давно занимаемся защитой традиционных ценностей", — заявила общественница.

По её словам, речь идёт об уголовной ответственности по ст. 135 "Развратные действия в отношении несовершеннолетних".

"Именно такой ответ нам был дан, что ведётся предварительное расследование. Я считаю, что у этих исполнителей (Инстасамка и её парень Moneyken. — Прим. Лайфа) есть все составы статей, которые мы указали", — заключила Жгутова.