НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Губернатор Беглов рассказал о планах вакцинировать 80% петербуржцев к 15 января

По словам градоначальника, сейчас показатель коллективного иммунитета в Северной столице составляет 67%.

26 ноября, 00:33

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Согласно прогнозам, Санкт-Петербург выполнит план по вакцинации 80% населения к 15 января. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"Мы приближаемся к коллективному иммунитету, но ещё его не достигли. По нормативам, которые установил Минздрав, мы должны привить 3,5 млн человек — это 80% населения города. Сегодня привито 67%. Если быть реалистами, мы планируем выйти на эти рубежи к 15 января", — отметил Беглов в эфире телеканала "78".

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%

При этом градоначальник подчеркнул, что очень многое зависит от самих жителей. По словам Беглова, в Петербурге удалось увеличить объёмы вакцинации, открыть новые пункты и нарастить мощность существующих. В городе функционирует 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 49 мобильных прививочных пунктов.

"Всю прошлую неделю прививалось более 30 тысяч человек в день, в прошлую пятницу мы поставили рекорд — 39 тысяч человек", напомнил Беглов.

Иммунолог Крючков рассказал о принципе действия вакцины для подростков "Спутник М"

Иммунолог Крючков рассказал о принципе действия вакцины для подростков "Спутник М"

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге отложили введение QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и магазинов. Данные ограничения планировалось объявить с 1 декабря, но срок отодвинули на 27-е число. Как пояснил Беглов, это решение обусловлено снижением темпов заболеваемости ковидом и ростом числа привитых.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1