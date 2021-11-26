Губернатор Беглов рассказал о планах вакцинировать 80% петербуржцев к 15 января

Согласно прогнозам, Санкт-Петербург выполнит план по вакцинации 80% населения к 15 января. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"Мы приближаемся к коллективному иммунитету, но ещё его не достигли. По нормативам, которые установил Минздрав, мы должны привить 3,5 млн человек — это 80% населения города. Сегодня привито 67%. Если быть реалистами, мы планируем выйти на эти рубежи к 15 января", — отметил Беглов в эфире телеканала "78".

При этом градоначальник подчеркнул, что очень многое зависит от самих жителей. По словам Беглова, в Петербурге удалось увеличить объёмы вакцинации, открыть новые пункты и нарастить мощность существующих. В городе функционирует 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 49 мобильных прививочных пунктов.

"Всю прошлую неделю прививалось более 30 тысяч человек в день, в прошлую пятницу мы поставили рекорд — 39 тысяч человек", — напомнил Беглов.