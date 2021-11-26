Президент Молдавии Санду подписала указ о выделении денег на оплату долга "Газпрому"
26 ноября документ будет опубликован в государственном регистре изменений в законодательстве и вступит в силу.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выделении денег для погашения долга перед "Газпромом". Об этом сообщает её пресс-служба.
"Майя Санду сегодня (25 ноября. — Прим. Лайфа) подписала указ, которым одобрила этот законопроект", — цитирует сообщение РИА "Новости".
Отмечается, что 26 ноября указ будет опубликован в государственном регистре изменений в законодательстве — "Официальном мониторе". После этого он вступил в силу.
Напомним, в начале недели "Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Причина такого шага — отсутствие оплаты за топливо. Как указали в компании, молдавская сторона должна была перечислить деньги до 22 ноября 2021 года, но до сих пор так и не сделала этого. После этого вице-премьер страны Андрей Спыну указал на нехватку времени для погашения долга и заявил о намерении попросить отсрочку на пару дней. 24 ноября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала парламент срочно одобрить выплату долга "Газпрому".
Напомним, в конце октября в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику остались по прежнему маршруту — через территорию Украины. Спыну тогда заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах.
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