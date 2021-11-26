Президент Молдавии Санду подписала указ о выделении денег на оплату долга "Газпрому"

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выделении денег для погашения долга перед "Газпромом". Об этом сообщает её пресс-служба.

Отмечается, что 26 ноября указ будет опубликован в государственном регистре изменений в законодательстве — "Официальном мониторе". После этого он вступил в силу.