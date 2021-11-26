Посольство Украины потребовало от властей Испании отозвать учебники с российским Крымом

Посольство Украины в Испании обратилось к властям страны с требованием отозвать тираж школьных учебников, где Крым изображён частью России. Об этом сообщается на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

"Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Алегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для шестого класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова РФ", — говорится в сообщении.

Представители Киева призвали испанское министерство "не допускать в дальнейшем одобрения таких учебников для учебных заведений". Также дипмиссия поблагодарила гражданина Украины, сообщившего о книгах, — за "бдительность и заботу о национальных интересах".

Ранее депутат Верховной рады Елена Хоменко заявила, что покинувших в 2014 году Крым военных моряков оставили на Украине без жилья. По словам парламентария, среди них есть даже адмиралы.