В ближайшем будущем Киев может пойти на сближение с Москвой, если прекратится финансирование со стороны Запада. Такое мнение высказал аналитик Александр Кочетков в статье для издания "Главред".

Рассуждая о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, эксперт допустил, что лидер РФ потребует от американского коллеги заставить Украину выполнять Минские соглашения. При этом Кочетков считает, что Москве не потребуется искать "предложение, от которого "США не смогут отказаться".

"Да ей особо и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия", — пишет Кочетков.

По словам аналитика, сейчас Киев не готов выполнять Минские соглашения, так как это будет означать "отказ от Украины как таковой" и потерю "относительной независимости".