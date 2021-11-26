"Ъ": Минтруд намерен внедрить новый подход к учёту числа бедных в России

Минтруд намерен ввести новый подход к учёту числа бедных в России. Как сообщает "Коммерсант", соответствующий проект постановления правительства ведомство планирует внести на рассмотрение Российской трёхсторонней комиссии 26 ноября.

Документ вводит дополнительный инструмент для оценки бедности. Её границей будет считаться показатель, дополняющий прожиточный минимум. Он учтёт уровень общей инфляции, а не изменение узкого "минимального" набора потребления. Первый показатель, рассчитываемый каждый квартал, предполагается использовать как целевой, а второй, привязанный к медианному доходу, останется базой для расчёта пособий.

Отмечается, что новая методика позволит избежать двух проблем. Во-первых, оценка бедности с опорой на стоимость потребительской корзины решит вопрос о сопоставимости данных до 2021 года и после и даст возможность оценивать показатель бедности в динамике. Во-вторых, это исключит ситуацию, когда измеряемый уровень бедности в стране растёт по мере роста экономики и медианного дохода.

Проректора Высшей школы экономики Лилия Овчарова поясняет, что это решение во многом является лишь техническим. По её словам, о принципиальных изменениях в практике расчёта числа в России речь не идёт.

"Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум — для целей соцподдержки. Решение уязвимое, но единственно правильное из возможных", — отмечает эксперт.