Ростехнадзор: На шахте "Листвяжная" в Кузбассе за 2021 год выявлено 914 нарушений

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где накануне погибло 52 человека, за 2021 год было выявлено более 900 нарушений. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"Проверки "Листвяжной". В 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 миллионов рублей. До сегодняшнего дня гибель рабочего последний раз произошла в январе 2017 года", — написал Виль в своём телеграм-канале.