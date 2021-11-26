Ростехнадзор: На шахте "Листвяжная" в Кузбассе за 2021 год выявлено 914 нарушений
Работа предприятия приостанавливалась девять раз. Предыдущая гибель рабочего произошла в январе 2017 года.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Кемеровской области
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где накануне погибло 52 человека, за 2021 год было выявлено более 900 нарушений. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.
"Проверки "Листвяжной". В 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 миллионов рублей. До сегодняшнего дня гибель рабочего последний раз произошла в январе 2017 года", — написал Виль в своём телеграм-канале.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, к нему привёл взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. Напомним, инцидент на шахте "Листвяжная" произошёл утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, к нему привёл взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. С начала года Ростехнадзор выявил на предприятии 139 нарушений.
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