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В Германии за сутки выявили рекордные 76 414 случаев коронавируса

Всего же с начала эпидемии ковид обнаружили у 5 650 170 жителей ФРГ.

26 ноября, 03:00

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

В Германии за минувшие сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 76 414. Об этом сообщает Институт вирусологии имени Роберта Коха.

Предыдущий максимум был зафиксирован 25 ноября — 75 961 случай. Всего же с начала эпидемии ковид обнаружили у 5 650 170 жителей Германии. Умерло 100 476 (за последние сутки 357) пациентов.

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Планку в 50 тысяч новых заболевших ФРГ перешагнула 11 ноября. При этом рост за сутки составил более десяти тысяч.

Ранее учёные предупредили о новом штамме коронавируса с 32 "ужасающими" мутациями. Его выявили на юге Африки. Этот вариант ковида получил название B.1.1.529, эксперты опасаются, что он опаснее, чем штамм "дельта".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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