В Германии за сутки выявили рекордные 76 414 случаев коронавируса

В Германии за минувшие сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 76 414. Об этом сообщает Институт вирусологии имени Роберта Коха.

Предыдущий максимум был зафиксирован 25 ноября — 75 961 случай. Всего же с начала эпидемии ковид обнаружили у 5 650 170 жителей Германии. Умерло 100 476 (за последние сутки 357) пациентов.

Планку в 50 тысяч новых заболевших ФРГ перешагнула 11 ноября. При этом рост за сутки составил более десяти тысяч.