В Германии за сутки выявили рекордные 76 414 случаев коронавируса
Всего же с начала эпидемии ковид обнаружили у 5 650 170 жителей ФРГ.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
В Германии за минувшие сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 76 414. Об этом сообщает Институт вирусологии имени Роберта Коха.
Предыдущий максимум был зафиксирован 25 ноября — 75 961 случай. Всего же с начала эпидемии ковид обнаружили у 5 650 170 жителей Германии. Умерло 100 476 (за последние сутки 357) пациентов.
Планку в 50 тысяч новых заболевших ФРГ перешагнула 11 ноября. При этом рост за сутки составил более десяти тысяч.
Ранее учёные предупредили о новом штамме коронавируса с 32 "ужасающими" мутациями. Его выявили на юге Африки. Этот вариант ковида получил название B.1.1.529, эксперты опасаются, что он опаснее, чем штамм "дельта".
Коронавирус: Главное
"Мина замедленного действия": Хирург-флеболог Армен Авакян указал на главную опасность ковида при варикозе
сегодня в 02:47
Губернатор Беглов рассказал о планах вакцинировать 80% петербуржцев к 15 января
сегодня в 00:33
Глава AmCham Родзянко: Американский бизнес попросил власти США признать "Спутник V"
вчера в 23:10
Комментариев: 0