Коронавирус особенно опасен для людей, страдающих варикозом. Об этом рассказал хирург-флеболог Армен Авакян. В беседе с радио Sputnik медик отметил, что варикозное расширение вен повышает риск развития тромбозов — одно из возможных последствий ковида.

"Если у человека варикозные вены и он переболел коронавирусом, есть высокий риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов, такое мы встречаем регулярно. Человек может прожить сто лет с варикозным расширением вен, и никакие тромбофлебиты и тромбозы не образуются. Но это (варикозная вена. — Прим. Лайфа) как мина замедленного действия, в любой момент она может затромбироваться, тромб может оторваться", — подчеркнул Авакян.

Хирург отметил, что при CoViD-19 сгущается кровь и риск тромбоза увеличивается в разы. Доктор отметил, что важно вовремя начать лечение варикоза, ведь тромбы в конце концов могут привести к летальному исходу.

"Тромбофлебит может быть восходящим, он может начаться на голени, на бедре, пойти выше, в паховую область, и через подкожную вену попасть в глубокую вену. Из подкожной вены тромб может "улететь" в глубокую бедренную вену", — рассказал флеболог.

Специалист подчеркнул, что тромб обрывается и попадает в сердце. Это смертельно. Авакян добавил, что современная медицина позволяет лечить варикоз в любой стадии и важно вовремя начать лечение. По словам эксперта, в качестве профилактики варикоза можно носить компрессионный трикотаж второго класса компрессии. Особенно это нужно людям, которые долго сидят или стоят в течение дня, то есть испытывают длительные статические нагрузки. А после перенесённого коронавируса хирург посоветовал пациентам с варикозом принимать антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь. Курс — от двух недель до месяца.

"Если у человека нет острых язв, то противопоказаний нет, но лучше проконсультироваться с врачом", — заключил Авакян.