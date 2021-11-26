Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 57

В результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области пострадало 57 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Всего пострадало 57 человек, в их числе горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции", — сказал источник.

Напомним, ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил, что пострадало 11 горноспасателей. Один из них госпитализирован с черепно-мозговой травмой, десять — с отравлением. Риска угрозы жизни нет. Тем временем командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше подтвердил, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть спасателей и 46 шахтёров. Он отметил, что в той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным".