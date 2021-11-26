Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 57
В их числе горноспасатели. Количество погибших составило 52 человека. Это уже подтвердили в МЧС.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
В результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области пострадало 57 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Всего пострадало 57 человек, в их числе горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции", — сказал источник.
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Напомним, ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил, что пострадало 11 горноспасателей. Один из них госпитализирован с черепно-мозговой травмой, десять — с отравлением. Риска угрозы жизни нет. Тем временем командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше подтвердил, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть спасателей и 46 шахтёров. Он отметил, что в той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным".
Как сообщал Лайф, инцидент на шахте "Листвяжная" произошёл утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, к нему привёл взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. С начала года Ростехнадзор выявил на предприятии 139 нарушений.
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