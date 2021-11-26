Цивилёв сообщил, что шахту "Листвяжная" заполнят метаном для дальнейших работ

Шахту "Листвяжная" в Кузбассе, где накануне погибло 52 человека, заполнят метаном для дальнейших работ. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

"Прибыло три отделения ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть. — Прим. Лайфа), составлен план действий, отделения сейчас получают задания, готовятся идти в шахту. План действий определён следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнётся естественное заполнение метаном в объёме 257 тыс. куб. м, чтобы уровень метана дошёл до более 20%, когда риск взрыва уменьшается", — сказал глава региона журналистам.