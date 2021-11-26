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Цивилёв сообщил, что шахту "Листвяжная" заполнят метаном для дальнейших работ

По словам главы региона, нужно, чтобы уровень газа дошёл до более чем 20%, тогда риск взрыва уменьшается.

26 ноября, 02:30

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Шахту "Листвяжная" в Кузбассе, где накануне погибло 52 человека, заполнят метаном для дальнейших работ. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

"Прибыло три отделения ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть. — Прим. Лайфа), составлен план действий, отделения сейчас получают задания, готовятся идти в шахту. План действий определён следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнётся естественное заполнение метаном в объёме 257 тыс. куб. м, чтобы уровень метана дошёл до более 20%, когда риск взрыва уменьшается", — сказал глава региона журналистам.

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По словам Цивилёва, согласно прогнозам, этот процесс займёт трое суток. Затем будет принято дальнейшее решение о работах в шахте.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, к нему привёл взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. С начала года Ростехнадзор выявил на предприятии 139 нарушений.

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В результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 42 шахтёра. Пострадало 57 человек, в том числе 11 горноспасателей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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