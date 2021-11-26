Дерматологи объяснили, как выявить избыток холестерина по ногтям

Появление тёмных полос под ногтями может быть признаком многократно увеличенного уровня холестерина в крови. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов из Американской академии дерматологической ассоциации.

По словам медиков, такие полосы могут быть как на ногтях рук, так и ног. Они появляются из-за повреждения крошечных кровеносных сосудов, оставляя "кровяные пятнышки" маленького размера, которые видны сквозь ногтевую пластину. Подобные кровоизлияния чаще всего не вызывают физической боли. Эксперты отмечают, что связь между подобными полосами и повышенным холестерином была много раз доказана в исследованиях.