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Дерматологи объяснили, как выявить избыток холестерина по ногтям

При появлении описанных симптомов эксперты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.

26 ноября, 03:24

Фото © Pexels

Появление тёмных полос под ногтями может быть признаком многократно увеличенного уровня холестерина в крови. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов из Американской академии дерматологической ассоциации.

По словам медиков, такие полосы могут быть как на ногтях рук, так и ног. Они появляются из-за повреждения крошечных кровеносных сосудов, оставляя "кровяные пятнышки" маленького размера, которые видны сквозь ногтевую пластину. Подобные кровоизлияния чаще всего не вызывают физической боли. Эксперты отмечают, что связь между подобными полосами и повышенным холестерином была много раз доказана в исследованиях.

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При появлении подобных симптомов эксперты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, так как избыточный уровень холестерина опасен из-за повышенного риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В зависимости от части тела закупорка сосудов может спровоцировать инсульт или сердечный приступ. Также тёмные линии могут указывать и на другие заболевания, например эндокардит, заболевание сердца воспалительного характера, а могут быть и признаком васкулита, то есть повреждения кровеносных сосудов.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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