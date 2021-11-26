Горняк рассказал, как TikTok уберёг его от гибели при ЧП на шахте "Листвяжная"
Мужчина признался, что после взрыва стоял и смотрел на то, что происходит вокруг, всё время мысленно возвращаясь к тому, что он мог сейчас быть внутри шахты.
Фото © Pixabay
Один из работников шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где накануне произошло ЧП, выжил благодаря тому, что засиделся в соцсети TikTok. Утром мужчина должен был заступить на смену. Когда его коллеги начали потихоньку спускаться вниз, произошёл взрыв. В это время шахтёр сидел в здании конвейерного ствола.
"Вы знаете, меня несколько минут уберегло от смерти. Я просто засиделся в Tik-Tok. Потом произошёл взрыв, метан взорвался. Хлоп — и остановилась вся конвейерная линия, я её слышал. Та, которая выдаёт уголь", — приводит слова мужчины sib.fm.
Горняк признался, что ему было невероятно страшно, но он ничего не мог сделать — просто стоял и смотрел на то, что происходит вокруг, всё время мысленно возвращаясь к тому, что он мог сейчас быть внутри шахты.
Также мужчина подтвердил информацию об аварийном состоянии шахты. По его словам, там нет вентиляции.
"Работали в метан, в газ работали": Экс-сотрудник шахты "Листвяжная" в Кузбассе рассказал об угрозах начальства
"Вот представь, спускаешься в шахту и каждый раз думаешь о том, что будет, если у тебя кислород закончится. Спускаешься, а он заканчивается... Я говорю это и смеюсь сейчас. Знаешь почему? Потому что знаете, как на самом деле это страшно?" — отметил шахтёр.
Напомним, инцидент на шахте "Листвяжная" произошёл утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, к нему привёл взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. С начала года Ростехнадзор выявил на предприятии 139 нарушений.
В результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 42 шахтёра. Пострадало 57 человек, в том числе 11 горноспасателей.
Комментариев: 0