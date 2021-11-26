Горняк рассказал, как TikTok уберёг его от гибели при ЧП на шахте "Листвяжная"

Один из работников шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где накануне произошло ЧП, выжил благодаря тому, что засиделся в соцсети TikTok. Утром мужчина должен был заступить на смену. Когда его коллеги начали потихоньку спускаться вниз, произошёл взрыв. В это время шахтёр сидел в здании конвейерного ствола.

"Вы знаете, меня несколько минут уберегло от смерти. Я просто засиделся в Tik-Tok. Потом произошёл взрыв, метан взорвался. Хлоп — и остановилась вся конвейерная линия, я её слышал. Та, которая выдаёт уголь", — приводит слова мужчины sib.fm.

Горняк признался, что ему было невероятно страшно, но он ничего не мог сделать — просто стоял и смотрел на то, что происходит вокруг, всё время мысленно возвращаясь к тому, что он мог сейчас быть внутри шахты.

Также мужчина подтвердил информацию об аварийном состоянии шахты. По его словам, там нет вентиляции.