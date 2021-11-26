Гинцбург сообщил об усилении действия вакцин от ковида и гриппа при совместном применении
Ранее Минздрав РФ разрешил одновременное использование "Спутника лайт" и вакцины против гриппа.
Одновременное применение вакцин от коронавируса и гриппа усиливает действие препаратов. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител", — цитирует учёного ТАСС.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа усиливает эффект. В конце октября Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника лайт" и вакцины от гриппа. Специалисты провели соответствующие исследования и не нашли негативных эффектов, таких как снижение иммуногенности.
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