Гинцбург сообщил об усилении действия вакцин от ковида и гриппа при совместном применении

Ранее Минздрав РФ разрешил одновременное использование "Спутника лайт" и вакцины против гриппа.

Одновременное применение вакцин от коронавируса и гриппа усиливает действие препаратов. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.