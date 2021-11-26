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Гинцбург сообщил об усилении действия вакцин от ковида и гриппа при совместном применении

Ранее Минздрав РФ разрешил одновременное использование "Спутника лайт" и вакцины против гриппа.

26 ноября, 04:31

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Одновременное применение вакцин от коронавируса и гриппа усиливает действие препаратов. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител", цитирует учёного ТАСС.

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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа усиливает эффект. В конце октября Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника лайт" и вакцины от гриппа. Специалисты провели соответствующие исследования и не нашли негативных эффектов, таких как снижение иммуногенности.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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