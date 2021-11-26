Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на подделку вакцины "Спутник V"
В России таких случаев не зафиксировано, отметил директор центра Гамалеи.
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Информации о подделке антиковидных вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" в России нет. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Таких случаев в России не было", — сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".
Ранее Гинцбург рассказал, сколько в России произведено доз вакцины "Спутник". Большая часть всего объёма приходится на базовую версию препарата, и лишь примерно одна шестая — на облегчённую.
Напомним, в августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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