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Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на подделку вакцины "Спутник V"

В России таких случаев не зафиксировано, отметил директор центра Гамалеи.

26 ноября, 04:02

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Информации о подделке антиковидных вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" в России нет. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Таких случаев в России не было", сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

"Спутник V" показал 98% эффективности против летальных случаев от ковида

"Спутник V" показал 98% эффективности против летальных случаев от ковида

Ранее Гинцбург рассказал, сколько в России произведено доз вакцины "Спутник". Большая часть всего объёма приходится на базовую версию препарата, и лишь примерно одна шестая — на облегчённую.

Напомним, в августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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