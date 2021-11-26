Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на подделку вакцины "Спутник V"

Информации о подделке антиковидных вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" в России нет. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Таких случаев в России не было", — сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

Ранее Гинцбург рассказал, сколько в России произведено доз вакцины "Спутник". Большая часть всего объёма приходится на базовую версию препарата, и лишь примерно одна шестая — на облегчённую.