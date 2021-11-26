Секретарь СНБО Украины Данилов не увидел угроз на границе с Россией
Ранее глава разведки Незалежной заявил, что РФ якобы готовится напасть на Украину в начале следующего года.
Фото © ТАСС / Yevhenii Liubimov / Ukrinform via ZUMA Wire
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угроз на границе с Россией, о которых ранее говорил руководитель Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов.
Напомним, на прошлой неделе глава разведки Незалежной прокомментировал данные США о том, что Россия якобы готовит "вторжение" на территорию Украины. Буданов заявил, что это произойдёт в "конце января — начале февраля".
"Мы анализируем всё и всё систематизируем. Я как секретарь СНБО на сегодняшний день не вижу никаких угроз, о которых говорил господин Буданов. Готова ли Украина? Да! Будет ли война? Этот вопрос на сегодняшний день открытый", — сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".
При этом он добавил, что "пока у нас рядом РФ, угроза есть всегда".
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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