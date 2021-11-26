Секретарь СНБО Украины Данилов не увидел угроз на границе с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угроз на границе с Россией, о которых ранее говорил руководитель Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов .

"Мы анализируем всё и всё систематизируем. Я как секретарь СНБО на сегодняшний день не вижу никаких угроз, о которых говорил господин Буданов. Готова ли Украина? Да! Будет ли война? Этот вопрос на сегодняшний день открытый", — сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".