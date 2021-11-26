Вероятный новый министр экономики ФРГ Хабек выступил против "Северного потока – 2"

Сопредседатель партии "Союз-90 / Зелёные" Роберт Хабек, которого ранее выдвинули на пост министра экономики Германии, раскритиковал проект газопровода "Северный поток – 2" и отказался считать его чисто коммерческим проектом.

"Северный поток – 2" никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики", — заявил Хабек в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung.

Стоит отметить, что немецкие СМИ прочат на пост министра экономики именно Хабека. Также, по их данным, его соратница Анналена Бербок возглавит МИД ФРГ, а глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер — Министерство финансов.