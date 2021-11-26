Вероятный новый министр экономики ФРГ Хабек выступил против "Северного потока – 2"
По его словам, газопровод оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики.
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Сопредседатель партии "Союз-90 / Зелёные" Роберт Хабек, которого ранее выдвинули на пост министра экономики Германии, раскритиковал проект газопровода "Северный поток – 2" и отказался считать его чисто коммерческим проектом.
"Северный поток – 2" никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики", — заявил Хабек в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung.
Стоит отметить, что немецкие СМИ прочат на пост министра экономики именно Хабека. Также, по их данным, его соратница Анналена Бербок возглавит МИД ФРГ, а глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер — Министерство финансов.
В России неоднократно заявляли, что "Северный поток – 2" является чисто экономическим проектом. Так, президент РФ Владимир Путин в октябре назвал чушью утверждения, что РФ построила газопровод назло Киеву. По словам российского лидера, вопрос о продлении транзита газа через Украину после 2024 года носит исключительно коммерческий характер.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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