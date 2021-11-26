Прагматичный канцлер и антироссийский МИД: Что ждать России от нового правительства ФРГ Лояльный канцлер и неквалифицированный МИД. По мнению экспертов, именно так может выглядеть новое правительство Германии, сменившее кабинет Ангелы Меркель. 25 ноября, 21:40 Фото © Michele Tantussi / Getty Images

Период правления Ангелы Меркель подходит к концу. На смену избравшей первую в истории Германии канцлера-женщину коалиции ХДС-ХСС-СДПГ приходит политическая коалиция: социал-демократы, "Зелёные" и свободные демократы, в которую партия Меркель — ХДС — не входит.

Как пишет издание Business Insider, новое правительство Германии будет готово вести конструктивный диалог с Россией, однако его политика может не вписаться в общие тенденции Евросоюза. Впрочем, сама коалиция уверяет, что намерена следовать в русле общей политики ЕС.

— Мы уважаем интересы наших европейских соседей, особенно наших партнёров в Центральной и Восточной Европе. Мы будем принимать во внимание различное восприятие угроз и сосредоточимся на общей и последовательной политике ЕС в отношении России, — указывается в коалиционном соглашении.

Отмечается, что наиболее вероятным кандидатом на пост канцлера будет Олаф Шольц, лидер Социал-демократической партии Германии. Как полагает политолог Алексей Мартынов, принципиально в отношениях России и Германии ничего не поменяется — они останутся на том же прагматичном уровне.

— Германия — очень важная страна и для Евросоюза, поэтому ей нужно отстаивать свои интересы, а не "хотелки" людей из-за океана. Вопрос — кого бы мы хотели видеть, исходя из возможного. В первую очередь нас интересует прагматичность, поддержка своих национальных интересов и реальных интересов Европы в целом. Эти интересы вполне коррелируются с нашими, например, нам выгодно продавать туда газ, имея на руках долгосрочные контракты, а им выгодно покупать его по стабильной цене. Я очень надеюсь, что там политика вмешательства во внутренние дела ФРГ со стороны США наконец-то завершится, — сказал эксперт.

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Для того чтобы более подробно понять, что именно предлагает будущая коалиция, можно посмотреть опубликованное 113-страничное Коалиционное соглашение, считает руководитель Информационного офиса Совета Европы в Российской Федерации Николай Топорин. Там подробно описаны основные направления, которые собирается развивать новое правительство. В том числе есть любопытная инициатива разрешить россиянам до 25 лет посещать ФРГ без оформления визы.

— Правда, эта норма требует согласования с остальными странами Шенгенской зоны. Но в целом каких-то потрясений в документе не прослеживается. Правительство будет продолжать политику Ангелы Меркель, попутно углублять сотрудничество. "Северный поток – 2", скорее всего, будет введён в строй, всё-таки 10 млрд долларов вложили, надо бы окупить. Думали, что уже в этом декабре, но пока затягивается процесс сертификации на три-четыре месяца, значит, не ранее чем в феврале. Других чётких позиций по России там не указано, — сказал Топорин.

Он добавил, что проблемы могут возникнуть из-за нового главы МИД Германии, им станет представитель партии "Зелёных" Анналена Бербок. Проблема заключается в том, что она никогда не занималась внешней политикой, не имеет опыта работы на министерском посту, а также крайне критически относится к газовому российско-немецкому проекту и к Москве в целом, критикуя её за нарушение прав человека.

— Конечно, разнобоя (как в иных странах) тут быть не должно, но тревога, конечно, остаётся, что министерством будет руководить человек без опыта и квалификации. Впрочем, наверняка у неё будут встречи с коллегами из стран Евросоюза, США и нашего МИД, тогда можно будет сделать более точные выводы. Пока, повторюсь, глубоких потрясений не видно, но и сближения ожидать не приходится. Сам Олаф Шольц достаточно часто вспоминает Вилли Брандта (четвёртый федеральный канцлер ФРГ. — Прим. Лайфа) в 1970-е годы, когда началось сотрудничество с Советским Союзом, мы тогда стали поставлять газ в Европу. Но при этом Германия остаётся страной Евросоюза, и она должна исходить из интересов всего сообщества, а там есть государства, которые настроены крайне недружелюбно к России, — сказал эксперт.

Николай Топорин подчеркнул, что, несмотря на то что санкции, введённые ещё с 2014 года, мешают и России, и Евросоюзу, сняты они не будут.

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При этом нельзя сказать, что "политика Меркель" куда-то уходит, по существу это просто расхожее выражение, в реальности же в Германии существует политика коалиционных правительств, а значит, Олафу Шольцу предстоит трудный процесс согласования партийных идеологий и прочих установок. Поэтому конкретное отличие будет видно через один-два года после начала его работы, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.

— Меркель была мастером достижения компромиссов и договорённостей, но видно, что Шольц, судя по проекту Коалиционного соглашения, тоже умеет вести переговоры. И если ему удастся всё это довести до конца, то мы узнаем, что он не просто хороший министр финансов Гамбурга, но и толковый политик. Точно понятно, что у него не будет "канцлеровской демократии", когда можно действовать единолично. Так Меркель, например, приняла решение об энергоповороте и по мигрантам, — отметил он.

Белов добавил, что, исходя из текста коалиционного соглашения, можно сказать, что социал-демократы дожали "Зелёных", многие вещи сумели вывести за скобки. Так, "Северный поток – 2" не фигурирует, нет конкретных имён российских оппозиционеров, нет упоминания общества "Мемориал" (признано в России иностранным агентом). Будущий канцлер будет сдерживать антироссийский напор других участников политического процесса, а значит, социал-демократы добились взвешенного отношения к России.

Авторы Никита Юрченко