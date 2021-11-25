"Аль-Каида" на подряде у Турции, или Зачем глава террористов вместе с Эрдоганом угрожает Совбезу ООН Политолог Дмитрий Родионов — о программном заявлении Эрдогана о сносе органа, запрещающего развязывать войны по всему миру, которое поддерживают мусульманские радикалы. 25 ноября, 16:14 Фото © CNN via Getty Images

Лидер террористической организации "Аль-Каида*" Айман аз-Завахири жёстко раскритиковал ООН. Стоит отметить, что это произошло после длительного молчания преемника Усамы бен Ладена, так что это видеовыступление можно назвать программным для исламских фундаменталистов.

Стоит отметить, что обращение получилось действительно фундаментальным, сразу видно, что аз-Завахири подошёл к вопросу основательно и со знанием дела. Он подробно прошёлся по Уставу ООН, Декларации прав человека и даже ЮНЕСКО. Начал с того, что отметил несправедливое, по его мнению, устройство всей системы ООН, в которой все участники должны подчиняться Генассамблее и Совету Безопасности. По последнему аз-Завахири проехался особенно жёстко, назвав пять стран – постоянных членов Совбеза "наибольшими убийцами в истории".

Что ж, насчёт трёх из них он действительно прав — именно на долю Запада с незапамятных времён приходились основные войны человечества и можно было бы под этим подписаться. Однако, приписывая сюда Россию и Китай, лидер исламистов явно выступает не против западной гегемонии, а против всего человечества, которое не разделяет его взглядов.

Кроме того, свою критику Устава ООН он иллюстрирует событиями чеченских войн, в ходе которых Россия противостояла в том числе религиозным экстремистам. Аз-Завахири приводит цитаты из книги бывшего и.о. президента так называемой экстремистами ЧРИ и одного из лидеров боевиков Зелимхана Яндарбиева. По словам главы "Аль-Каиды"*, международное сообщество примкнуло к позиции России в тех конфликтах, чем в очередной раз подчеркнуло свою хищническую позицию в отношении мусульман.

Комментируя статьи Устава ООН, аз-Завахири отметил их несправедливость по отношению к мусульманам, поскольку писали его страны, победившие во Второй мировой войне, являющиеся неисламскими. При этом он считает, что главным итогом войны стало основание Израиля, что, по его мнению, вновь подчеркивает несправедливость победителей.

Проехался главарь группировки и по Декларации прав человека, в которой сказано о свободе вероисповедания и равенства полов, что, по замечанию аз-Завахири, противоречит исламу. Досталось и ЮНЕСКО за некие материалы, якобы оскорбляющие ислам, в том числе за осуждение варварского уничтожения талибами* статуй Будды в афганской Бамианской долине в 2001 году.

Если резюмировать характеристики, данные аз-Завахири ООН, выходит, что авторитетнейшая международная организация занимается пропагандой разврата, проституции и гомосексуализма. При этом лидер террористов убежден, что ООН используется врагами ислама для шантажа мусульманских стран с целью принудить их выполнять её правила под угрозой военного вторжения.

Лидер "Аль-Каиды" при этом не предлагает никакого пути сопротивления "диктату ООН", бормоча что-то про то, что нужно жить по шариату. В принципе, если убрать религиозную составляющую и откровенно экстремистские постулаты, в заявлениях аз-Завахири можно найти немало моментов, которые давно обсуждаются мировой общественностью, в частности необходимость реформы Совбеза ООН. Понятно, что лидер "Аль-Каиды"*, очевидно, хотел бы этот орган, как и всю организацию, вообще ликвидировать, однако необходимость её реформирования сегодня мало кто оспаривает.

Вопрос только в том, как реформировать? Некоторые, к примеру, предлагают отменить право вето. Очевидно, что эта мысль направлена в первую очередь против России и Китая, чьё вето не раз помогало предотвращать войны и мешало Западу осуществлять свои захватнические планы, в том числе против исламских стран. Однако следует помнить, что ликвидация этого инструмента может разрушить всю систему международных отношений, сложившихся после Второй мировой войны.

Тут нелишне вспомнить слова президента России Владимира Путина, что тогда был определённый баланс сил, но сейчас он меняется, и нельзя допустить ошибок в реформировании ООН. "Если мы разрушим право вето основных членов, то ООН умрёт в этот же день. Она превратится в Лигу Наций. Это будет просто площадка для дискуссий. Валдайский клуб номер 2", — заявил он, комментируя критику в адрес международной организации со стороны турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Если освежить в памяти заявления турецкого лидера, сделанные совсем недавно, то мы заметим крайне странное сходство с заявлениями главы террористической группировки, который подверг резкой критике Совбез ООН. "Почему миром должна управлять горстка стран, которые победили во Второй мировой войне?" — заявил он, акцентируя тот момент, что в Совбезе нет ни одной исламской страны, а значит, права мусульман никто не отстаивает, стало быть, решать за всё человечество Совбез не имеет никакого права.

Ну, если не имеет — так выйди из ООН, что мешает? Или Эрдоган хочет выбить место в СБ для Турции? И тут очень сильно режет глаз то, что аз-Завахири едва ли не слово в слово повторяет сказанное ранее Эрдоганом. Ну, только в более расширенном варианте. Для кого он старается? Случайно ли это перекликание "месседжей" мировому сообществу от лидера одной из ведущих стран мира и члена ООН и главаря террористического течения?

Если вспомнить, что связывает Анкару с "Аль-Каидой"*, то именно Турция стала основным логистическим хабом, через который террористы этой организации проникали в Сирию. Напомню, что из "Аль-Каиды"* в Сирии возникла "Джебхат ан-Нусра"*, ныне — "Хайят Тахрир аш-Шам". А из иракской "Аль-Каиды" сформировалось ИГИЛ*, где, в свою очередь, не обошлось без американцев. И игиловцы вывозили украденную сирийскую нефть как раз через Турцию.

Всё это наводит на мысль, что это целая цепочка, в которую оказались вовлечены и турки, и американцы. Цели у них, возможно, и отличаются, но глобальный интерес один —дестабилизация Ближнего Востока.

Но только ли Ближнего Востока? Или в более глобальном масштабе? Может, не просто так Эрдоган "наехал" на Совбез ООН? Может, дело не в желании получить там кресло, а в отработке единой стратегии НАТО по разрушению этого давно и явно мешающего ему органа и всей мировой системы безопасности?

В этом, конечно, нет ничего нового. Новое заключается в том, что фактически Турция вместе с "Аль-Каидой"* (а давнишнее сотрудничество между ними уже мало у кого вызывает сомнения) открывают единый пропагандистский и идеологический фронт против постялтинского мира. Не просто так я назвал обращение аз-Завахири программным. Очевидно, это единая программа Анкары, Вашингтона и всех исламских радикалов по всему миру.

Американцы тут, наверное, потирают ручки. Конечно, им светиться в этой схеме, где на весь мир отсвечивает лидер террористов, не с руки. А вот Эрдоган, похоже, не стесняется того, что столь одиозные люди поддерживают его мысли. Или кто-нибудь из турецких официальных лиц или тюркофилов за пределами Турции публично заявит, что всё это действительно случайное "совпадение"?

*Организации, запрещённые на территории России.

Авторы Дмитрий Родионов