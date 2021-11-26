В технадзоре заявили, что превышения ПДК метана перед ЧП на шахте "Листвяжная" не было
Не исключено, что произошёл внезапный выброс газа. Рассматривается несколько версий произошедшего.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе перед ЧП не фиксировалось превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) метана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах технического надзора.
"Превышений ПДК метана не было, датчики его не фиксировали. Возможно, произошёл внезапный выброс", — отметил источник.
Эпицентр аварии, по его словам, пока установить не удалось. Рассматривается несколько версий произошедшего.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, к нему привёл взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
В результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Пострадало 57 человек, в том числе 11 горноспасателей.
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