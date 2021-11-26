В Кузбассе нашли нарушения на шести шахтах после трагедии на "Листвяжной"
В ходе проверки было открыто 28 дел об административных нарушениях, сообщили в прокуратуре.
Фото © Официальный сайт Управления Генпрокуратуры РФ по СФО
Прокуратура Кемеровской области в рамках проверки на взрывоопасность выявила нарушения в шести шахтах Кузбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что по состоянию на 25 ноября проверено шесть организаций, в которых обнаружены нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, продолжительностью непрерывного отдыха работников, необеспечением их средствами индивидуальной защиты. Кроме того, выявлены нарушения требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по технике безопасности.
В общей сложности в ходе проверки было открыто 28 дел об административных нарушениях, в том числе из-за неправильного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ, эскалаторов, а также за несоблюдение требований охраны труда. Проверка продолжается.
Напомним, ранее Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить все шахты Кузбасса из-за трагедии на "Листвяжной".
Как сообщал Лайф, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, к нему привёл взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Пострадало 57 человек, в том числе 11 горноспасателей.
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