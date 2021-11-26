В Кузбассе нашли нарушения на шести шахтах после трагедии на "Листвяжной"

Прокуратура Кемеровской области в рамках проверки на взрывоопасность выявила нарушения в шести шахтах Кузбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 25 ноября проверено шесть организаций, в которых обнаружены нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, продолжительностью непрерывного отдыха работников, необеспечением их средствами индивидуальной защиты. Кроме того, выявлены нарушения требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по технике безопасности.

В общей сложности в ходе проверки было открыто 28 дел об административных нарушениях, в том числе из-за неправильного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ, эскалаторов, а также за несоблюдение требований охраны труда. Проверка продолжается.