Иммунолог Крючков предрёк "искусственную яму" по ковиду в новогодние праздники в России
При этом в реальности заболеваемость инфекцией, наоборот, может вырасти, отметил специалист. По его мнению, новая вспышка может случиться уже в конце декабря.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что в России после Нового года снизится количество выявленных случаев заражения коронавирусом. По словам специалиста, это произойдёт из-за уменьшения объёмов ПЦР-тестирования.
"На новогодних праздниках будет искусственное снижение заболеваемости. Это нереальный процесс — в реальности после январских каникул может начаться подъём заболеваемости", — цитирует "Лента.ру" эксперта.
Крючков также назвал временным нынешнее улучшение эпидобстановки в стране. Как указал эксперт, ситуация будет постоянно меняться из-за грядущих праздников. По мнению иммунолога, новая вспышка ковида может случиться уже в конце декабря.
Ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида. По данным организации, штамм имеет большое количество мутаций, что ставит под вопрос эффективность уже созданных вакцин.
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