Иммунолог Крючков предрёк "искусственную яму" по ковиду в новогодние праздники в России

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что в России после Нового года снизится количество выявленных случаев заражения коронавирусом. По словам специалиста, это произойдёт из-за уменьшения объёмов ПЦР-тестирования.

"На новогодних праздниках будет искусственное снижение заболеваемости. Это нереальный процесс — в реальности после январских каникул может начаться подъём заболеваемости", — цитирует "Лента.ру" эксперта.

Крючков также назвал временным нынешнее улучшение эпидобстановки в стране. Как указал эксперт, ситуация будет постоянно меняться из-за грядущих праздников. По мнению иммунолога, новая вспышка ковида может случиться уже в конце декабря.