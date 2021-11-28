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Главврач Лысенко объяснила, почему мы "всё глубже погружаемся в CoViD"

Медика возмущает, когда противники вакцинации от коронавируса диктуют другим свои правила игры.

28 ноября, 20:39
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Пренебрежение вакцинацией от коронавируса ещё глубже погружает людей в проблему с CoViD-19. Об этом заявила главный врач городской клинической больницы № 52 города Москвы Марьяна Лысенко.

"Такое пренебрежение к решению этого вопроса, оно нас всё глубже и глубже погружает в CoViD. И перспектив выйти из него на сегодняшний день нет", — сказала Марьяна Лысенко в эфире телеканала "Россия-1".

Она добавила, что когда слышит слова людей о нежелании прививаться от коронавируса, то у неё возникает мысль: "Почему вот этот конкретный человек должен диктовать мне правила игры?"

Мясников готов подписаться под открытым письмом врачей противникам вакцинации

Мясников готов подписаться под открытым письмом врачей противникам вакцинации

Лайф рассказывал, что ранее в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие медийные персоны. Медики отметили, что знакомы с их позицией по поводу прививок, и предложили им вместе пройти по красным зонам, реанимациям и моргам.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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