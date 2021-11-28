Главврач Лысенко объяснила, почему мы "всё глубже погружаемся в CoViD"
Медика возмущает, когда противники вакцинации от коронавируса диктуют другим свои правила игры.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Пренебрежение вакцинацией от коронавируса ещё глубже погружает людей в проблему с CoViD-19. Об этом заявила главный врач городской клинической больницы № 52 города Москвы Марьяна Лысенко.
"Такое пренебрежение к решению этого вопроса, оно нас всё глубже и глубже погружает в CoViD. И перспектив выйти из него на сегодняшний день нет", — сказала Марьяна Лысенко в эфире телеканала "Россия-1".
Она добавила, что когда слышит слова людей о нежелании прививаться от коронавируса, то у неё возникает мысль: "Почему вот этот конкретный человек должен диктовать мне правила игры?"
Лайф рассказывал, что ранее в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие медийные персоны. Медики отметили, что знакомы с их позицией по поводу прививок, и предложили им вместе пройти по красным зонам, реанимациям и моргам.
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