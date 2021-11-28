Главврач Лысенко объяснила, почему мы "всё глубже погружаемся в CoViD"

Пренебрежение вакцинацией от коронавируса ещё глубже погружает людей в проблему с CoViD-19. Об этом заявила главный врач городской клинической больницы № 52 города Москвы Марьяна Лысенко.

"Такое пренебрежение к решению этого вопроса, оно нас всё глубже и глубже погружает в CoViD. И перспектив выйти из него на сегодняшний день нет", — сказала Марьяна Лысенко в эфире телеканала "Россия-1".

Она добавила, что когда слышит слова людей о нежелании прививаться от коронавируса, то у неё возникает мысль: "Почему вот этот конкретный человек должен диктовать мне правила игры?"